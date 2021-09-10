【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/10 分享： 全球上市企業以萬計，但是數據顯示股票市場大部分財富只是由少數企業創造。因此，投資者若集中在單一或數個行業中，找尋到優質增長股，亦可獲得不錯的回報。不過，投資組合愈聚焦，預期股票組合波動性會愈大。中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健（紅猴）分享，如何平衡股票組合風險，以換取較佳的回報。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月10日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月10日） 【財金投資名家講座】陸叔輸得甘才有深刻教訓 「哭股喪」不如積極研究應對策略 今日 【財金投資名家講座】陸叔輸得甘才有深刻教訓 「哭股喪」不如積極研究應對策略 【財金投資名家講座】陳永陸的收息股心水！點睇樓市前景？（一按即睇） 2021/09/09 【財金投資名家講座】陳永陸的收息股心水！點睇樓市前景？（一按即睇） 【財金投資名家講座】美股會爆嗎？陳永陸解構港美股市關係（一按即睇） 2021/09/08 【財金投資名家講座】美股會爆嗎？陳永陸解構港美股市關係（一按即睇） 【財金投資名家講座】「一手蟹貨就無謂愈溝愈淡」 陳永陸：下半年宜選穩健高息股（一按即睇） 2021/09/07 【財金投資名家講座】「一手蟹貨就無謂愈溝愈淡」 陳永陸：下半年宜選穩健高息股（一按即睇） 股票 投資策略 財富及資產管理 止蝕