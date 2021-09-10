【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇）

全球上市企業以萬計，但是數據顯示股票市場大部分財富只是由少數企業創造。因此，投資者若集中在單一或數個行業中，找尋到優質增長股，亦可獲得不錯的回報。不過，投資組合愈聚焦，預期股票組合波動性會愈大。中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健（紅猴）分享，如何平衡股票組合風險，以換取較佳的回報。

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