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【財金投資名家講座】長綫投資回報更佳？　紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維（一按即睇）

財金猛人追蹤 16:50 2021/09/06

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中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健（紅猴）在投資市場打滾20多年，以前試過短炒，惟現時已改為長綫投資為主。為何會有這個改變？長綫投資回報又是否較短炒為佳？長綫投資又需要「止蝕」嗎？

...

欄名 : 財金投資名家講座

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