【財金投資名家講座】長綫投資回報更佳？ 紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/06 分享： 中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健（紅猴）在投資市場打滾20多年，以前試過短炒，惟現時已改為長綫投資為主。為何會有這個改變？長綫投資回報又是否較短炒為佳？長綫投資又需要「止蝕」嗎？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】陳永陸：港股未言見底 關鍵時機睇幾時？（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】陳永陸：港股未言見底 關鍵時機睇幾時？（一按即睇） 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月3日） 2021/09/03 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月3日） 【財金投資名家講座】嚴守紀律限制虧蝕 黃瑋傑：投資心態比技術分析更重要（一按即睇） 2021/09/03 【財金投資名家講座】嚴守紀律限制虧蝕 黃瑋傑：投資心態比技術分析更重要（一按即睇） 【財金投資名家講座】陸叔的財經星途與股海起伏（一按即睇） 2021/09/03 【財金投資名家講座】陸叔的財經星途與股海起伏（一按即睇） 【財金投資名家講座】港交所滙豐安踏波動市下點部署？ 即睇黃瑋傑詳細分析（一按即睇） 2021/09/02 【財金投資名家講座】港交所滙豐安踏波動市下點部署？ 即睇黃瑋傑詳細分析（一按即睇） 股票 投資策略 財富及資產管理 止蝕