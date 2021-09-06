港交所江湖地位受到影響嗎？附證券股投資機會。 研究報告 11:18 2021/09/06 分享： 2020 年7月至2021年8月間，新三板周均成交額約28億元，其中精選層 12 億元。從數據看，比較創業板（周均成交額9962億元）、科創板（周均成交額 1725 億元），新三板成交額幾乎可以忽略，其對市場影響近乎零，包括港交所（00388）。此外東吳證券認為，港股的機會，只有三隻股份，見圖。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳建仁 欄名 : 大行視角 最新專欄文章 儲局第二回合 - 換個招式玩財政政策 2021/08/31 換個招式玩財政政策 【股市把脈】任澤平談股市走向冬天的機率 2021/08/18 【股市把脈】任澤平談股市走向冬天的機率 大摩：芯片業前景從供應端看得很清楚 2021/08/17 大摩：芯片業前景從供應端看得很清楚 研究報告 - 從 100 億噸到 0：碳中和的投資機會 2021/08/02 從 100 億噸到 0：碳中和的投資機會 華創證券吳一凡：中遠海控今年最好環境 2021/07/13 華創證券吳一凡：中遠海控今年最好環境 科創板 創業板 港股 成交 創業板 北京