港交所江湖地位受到影響嗎？附證券股投資機會。

2020 年7月至2021年8月間，新三板周均成交額約28億元，其中精選層 12 億元。從數據看，比較創業板（周均成交額9962億元）、科創板（周均成交額 1725 億元），新三板成交額幾乎可以忽略，其對市場影響近乎零，包括港交所（00388）。此外東吳證券認為，港股的機會，只有三隻股份，見圖。

...