  • 31°C
香港時間 : 2021906日 (週一) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港交所江湖地位受到影響嗎？附證券股投資機會。

研究報告 11:18 2021/09/06

分享：

2020 年7月至2021年8月間，新三板周均成交額約28億元，其中精選層 12 億元。從數據看，比較創業板（周均成交額9962億元）、科創板（周均成交額 1725 億元），新三板成交額幾乎可以忽略，其對市場影響近乎零，包括港交所（00388）。此外東吳證券認為，港股的機會，只有三隻股份，見圖。

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

最新專欄文章

儲局第二回合 - 換個招式玩財政政策
2021/08/31
換個招式玩財政政策
【股市把脈】任澤平談股市走向冬天的機率
2021/08/18
【股市把脈】任澤平談股市走向冬天的機率
大摩：芯片業前景從供應端看得很清楚
2021/08/17
大摩：芯片業前景從供應端看得很清楚
研究報告 - 從 100 億噸到 0：碳中和的投資機會
2021/08/02
從 100 億噸到 0：碳中和的投資機會
華創證券吳一凡：中遠海控今年最好環境
2021/07/13
華創證券吳一凡：中遠海控今年最好環境
科創板 創業板 港股 成交 創業板 北京

上一篇文章

【港股拆局】政策陰霾未完 科技龍頭宜逢低吸納

下一篇文章

【藍籌四哥】 舜宇年至今漲逆市漲4成勝同業 車載鏡頭大有前途（附光學零件股數據參考）（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版