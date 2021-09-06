【港股拆局】政策陰霾未完 科技龍頭宜逢低吸納

受累內地對科網企業的監管風暴，港股於8月中失守25000關稍為喘穩，惟大市回升後維持在26000關爭持。港股現時在窄幅上落。市場分析預期，港股已消化了部分政策不利因素，短期料趨穩，部分已經跌至歷史估值區間底部的龍頭科技股，為長綫投資者提供投資機會。

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