【港股拆局】政策陰霾未完 科技龍頭宜逢低吸納 研究報告 11:56 2021/09/06 分享： 受累內地對科網企業的監管風暴，港股於8月中失守25000關稍為喘穩，惟大市回升後維持在26000關爭持。港股現時在窄幅上落。市場分析預期，港股已消化了部分政策不利因素，短期料趨穩，部分已經跌至歷史估值區間底部的龍頭科技股，為長綫投資者提供投資機會。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【國策機遇】捉緊「共同富裕」3大投資概念 2021/09/03 【國策機遇】捉緊「共同富裕」3大投資概念 【收水前瞻】儲局收水漸近 市場轉角位或在明年初 2021/08/31 【收水前瞻】儲局收水漸近 市場轉角位或在明年初 【拆解爆升之謎】李寧年至今狂升9成 民族認同感造就逆襲之路 2021/08/31 【拆解爆升之謎】李寧年至今狂升9成 民族認同感造就逆襲之路 【品牌機遇】名牌愈有牙力愈定到高價？ 2021/08/28 【品牌機遇】名牌愈有牙力愈定到高價？ 【國策風向】5大情景 包覽股市表現 2021/08/28 【國策風向】5大情景 包覽股市表現 低吸 營收 恒生綜合指數 港股