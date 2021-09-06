  • 31°C
香港時間 : 2021906日 (週一) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股拆局】政策陰霾未完 科技龍頭宜逢低吸納

研究報告 11:56 2021/09/06

分享：

受累內地對科網企業的監管風暴，港股於8月中失守25000關稍為喘穩，惟大市回升後維持在26000關爭持。港股現時在窄幅上落。市場分析預期，港股已消化了部分政策不利因素，短期料趨穩，部分已經跌至歷史估值區間底部的龍頭科技股，為長綫投資者提供投資機會。

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

【國策機遇】捉緊「共同富裕」3大投資概念
2021/09/03
【國策機遇】捉緊「共同富裕」3大投資概念
【收水前瞻】儲局收水漸近 市場轉角位或在明年初
2021/08/31
【收水前瞻】儲局收水漸近 市場轉角位或在明年初
【拆解爆升之謎】李寧年至今狂升9成 民族認同感造就逆襲之路
2021/08/31
【拆解爆升之謎】李寧年至今狂升9成 民族認同感造就逆襲之路
【品牌機遇】名牌愈有牙力愈定到高價？
2021/08/28
【品牌機遇】名牌愈有牙力愈定到高價？
【國策風向】5大情景 包覽股市表現
2021/08/28
【國策風向】5大情景 包覽股市表現
低吸 營收 恒生綜合指數 港股

下一篇文章

港交所江湖地位受到影響嗎？附證券股投資機會。
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版