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【共同富裕】雷軍持股降 小米是福？

財金猛人追蹤 13:24 2021/09/06

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小米 （01810） 董事長雷軍不再控制慈善機構「雷軍基金會」，變相減持小米多達3億股B類股，不過對小米的發展或是正面訊號？

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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