【共同富裕】雷軍持股降 小米是福？（第二版） 財金猛人追蹤 16:21 2021/09/06 分享： 小米 （01810） 董事長雷軍不再控制慈善機構「雷軍基金會」，變相減持小米多達3億股B類股，不過對小米的發展或是正面訊號？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 今日 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 你可能感興趣 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 今日 00:01 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 最新專欄文章 【ETF攻略】「女股神」申建新ETF強攻ESG主題 其實港股也有好選擇？（第二版） 2021/09/02 【ETF攻略】「女股神」申建新ETF強攻ESG主題 其實港股也有好選擇？（第二版） 【華爾街大佬】超級好友也唱淡 美股9月要跌2成？（第三版） 2021/09/01 【華爾街大佬】超級好友也唱淡 美股9月要跌2成？（第三版） 【一年升33%】股神奇招取勝 巴菲特買日股賺幅勝美股表現（第二版） 2021/08/31 【一年升33%】股神奇招取勝 巴菲特買日股賺幅勝美股表現（第二版） 【經濟權威】通脹暫時性？ 美前財長薩默斯批鮑威爾誤判（第三版） 2021/08/30 【經濟權威】通脹暫時性？ 美前財長薩默斯批鮑威爾誤判（第三版） 投資學堂 - 【監管風暴】趙薇疑遭內地封殺 「影壇女股神」如何步下神壇？（第二版） 2021/08/27 【監管風暴】趙薇疑遭內地封殺 「影壇女股神」如何步下神壇？（第二版） 雷軍 小米集團－W（01810） 港股 經濟 股票 同股不同權 共同富裕 減持