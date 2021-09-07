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【投資精讀】十大券商點評市況 新能源產業有機遇 （持續更新）

研究報告 08:30 2021/09/07

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中國十大券商分析市況，新能源上游、軍工、專精特新「小巨人」、新基建行業皆前景利好，宏觀上有驚無險、A股先抑後揚，建議立足長期，圍繞科創大方向及其拉動下的新需求積極布局。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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