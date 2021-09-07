【投資精讀】十大券商點評市況 新能源產業有機遇 （第二版） 研究報告 08:30 2021/09/07 分享： 中國十大券商分析市況，新能源上游、軍工、專精特新「小巨人」、新基建行業皆前景利好，宏觀上有驚無險、A股先抑後揚，建議立足長期，圍繞科創大方向及其拉動下的新需求積極布局。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 通脹比Delta病毒更可怕？ 2021/09/02 通脹比Delta病毒更可怕？ 【國策機遇】捉緊「共同富裕」3大投資概念 2021/09/03 【國策機遇】捉緊「共同富裕」3大投資概念 港交所江湖地位受到影響嗎？附證券股投資機會 2021/09/06 港交所江湖地位受到影響嗎？附證券股投資機會 【港股拆局】政策陰霾未完 科技龍頭宜逢低吸納 2021/09/06 【港股拆局】政策陰霾未完 科技龍頭宜逢低吸納 【共同富裕】雷軍持股降 小米是福？（第二版） 2021/09/06 【共同富裕】雷軍持股降 小米是福？（第二版） 你可能感興趣 通脹比Delta病毒更可怕？ 16:24 2021/09/02 通脹比Delta病毒更可怕？ 【國策機遇】捉緊「共同富裕」3大投資概念 11:45 2021/09/03 【國策機遇】捉緊「共同富裕」3大投資概念 港交所江湖地位受到影響嗎？附證券股投資機會 11:18 2021/09/06 港交所江湖地位受到影響嗎？附證券股投資機會 最新專欄文章 【碳中和 系列一】跟住陽光有金執？光伏組件跟蹤支架佔優勢 今日 【碳中和 系列一】跟住陽光有金執？光伏組件跟蹤支架佔優勢 【藍籌四哥】 舜宇年至今漲逆市漲4成勝同業 車載鏡頭大有前途（附光學零件股數據參考）（第三版） 2021/09/03 【藍籌四哥】 舜宇年至今漲逆市漲4成勝同業 車載鏡頭大有前途（附光學零件股數據參考）（第三版） 【財策風向標】內地下半年 寬財策撑增長（第二版） 2021/09/03 【財策風向標】內地下半年 寬財策撑增長（第二版） 【爆升半新股追蹤】3個月內升1.2倍 箍牙股新技術受捧（附港股IPO潛在名單）（第二版） 2021/09/02 【爆升半新股追蹤】3個月內升1.2倍 箍牙股新技術受捧（附港股IPO潛在名單）（第二版） 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 2021/09/01 【綫上娛樂】彈得起 買得過 點揀最穩當？ 中國市場 大行報告 A股 軟件 家電 硬件 新能源 市場動向 電動車 低吸