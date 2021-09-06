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菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒

國際 21:05 2021/09/06

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菅義偉去年9月接替因病退下的安倍晉三成為日本首相，誰估到他上台短短1年，又成為日本近代另一位短命首相。菅義偉撐得到東京奧運及殘奧會的圓滿結束，卻再次應驗日本舉辦奧運會的年份，首相必定下台的魔咒。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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