菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 國際 21:05 2021/09/06 分享： 菅義偉去年9月接替因病退下的安倍晉三成為日本首相，誰估到他上台短短1年，又成為日本近代另一位短命首相。菅義偉撐得到東京奧運及殘奧會的圓滿結束，卻再次應驗日本舉辦奧運會的年份，首相必定下台的魔咒。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 2021/09/03 App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 2021/09/02 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 英國人手荒 反成科技升級契機 2021/09/01 英國人手荒 反成科技升級契機 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 2021/08/31 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 曼聯3大商業考慮 重簽C朗上上策 2021/08/30 曼聯3大商業考慮 重簽C朗上上策 你可能感興趣 App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 22:48 2021/09/03 App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 19:14 2021/09/02 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 英國人手荒 反成科技升級契機 18:08 2021/09/01 英國人手荒 反成科技升級契機 最新專欄文章 國金札記 - App Store官司纏身 「蘋果稅」受考驗？ 今日 App Store官司纏身 「蘋果稅」受考驗？ App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 2021/09/03 App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 國金札記 - 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏綫 2021/09/03 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏綫 國金札記 - 英國疫後人手荒 反成科技升級契機 2021/09/02 英國疫後人手荒 反成科技升級契機 英國人手荒 反成科技升級契機 2021/09/01 英國人手荒 反成科技升級契機 日本 菅義偉 下台 奧運會 麻生太郎 安倍晉三 選舉 政治