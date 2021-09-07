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Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河

國際 16:30 2021/09/07

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Tesla旗下入門版電動車Model 3已低至僅約4萬美元（約31.2萬港元）一輛，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）仍嫌太貴，據報近期曾向員工表示，希望2023年推出售價僅2.5萬美元（約19.5萬港元）的型號，被外界稱為Tesla Model 2。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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