Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河

Tesla旗下入門版電動車Model 3已低至僅約4萬美元（約31.2萬港元）一輛，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）仍嫌太貴，據報近期曾向員工表示，希望2023年推出售價僅2.5萬美元（約19.5萬港元）的型號，被外界稱為Tesla Model 2。

...