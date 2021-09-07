Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 國際 16:30 2021/09/07 分享： Tesla旗下入門版電動車Model 3已低至僅約4萬美元（約31.2萬港元）一輛，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）仍嫌太貴，據報近期曾向員工表示，希望2023年推出售價僅2.5萬美元（約19.5萬港元）的型號，被外界稱為Tesla Model 2。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 2021/09/06 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 2021/09/03 App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 2021/09/02 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 英國人手荒 反成科技升級契機 2021/09/01 英國人手荒 反成科技升級契機 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 2021/08/31 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 你可能感興趣 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 21:05 2021/09/06 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 22:48 2021/09/03 App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 19:14 2021/09/02 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 最新專欄文章 國金札記 - 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 今日 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 國金札記 - App Store官司纏身 「蘋果稅」受考驗？ 2021/09/06 App Store官司纏身 「蘋果稅」受考驗？ 國金札記 - 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏綫 2021/09/03 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏綫 國金札記 - 英國疫後人手荒 反成科技升級契機 2021/09/02 英國疫後人手荒 反成科技升級契機 英國人手荒 反成科技升級契機 2021/09/01 英國人手荒 反成科技升級契機 汽車 ESG 電動車 自動駕駛 Tesla