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比電明年復甦 電子煙成亮點

名家專區 2021/09/07

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昨日A、H股指數上升，但要小心節氣轉向，繼續炒股不炒市，當中可留意今年盈利會倒退的比亞迪電子（00285），因為電子霧化業務有望接棒口罩成為未來增長亮點，加上估值相比內地電子設備股吸引，有追落後空間。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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