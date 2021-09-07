比電明年復甦 電子煙成亮點 名家專區 2021/09/07 分享： 昨日A、H股指數上升，但要小心節氣轉向，繼續炒股不炒市，當中可留意今年盈利會倒退的比亞迪電子（00285），因為電子霧化業務有望接棒口罩成為未來增長亮點，加上估值相比內地電子設備股吸引，有追落後空間。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股橫向發展 醫藥股炒落後（第四版） 2021/09/06 港股橫向發展 醫藥股炒落後（第四版） 中字股實力談 - 潤泥兩大亮點：高息＋水泥加價 2021/09/04 潤泥兩大亮點：高息＋水泥加價 中字股實力談 - 2018年翻版見底兩訊號（第四版） 2021/09/03 2018年翻版見底兩訊號（第四版） 中字股實力談 - 北控水務估值 平同類股一截 2021/09/03 北控水務估值 平同類股一截 中字股實力談 - 港股反彈未結束 小心白露才轉勢（第四版） 2021/09/02 港股反彈未結束 小心白露才轉勢（第四版） 市盈率 智能手機 每股資產淨值 港股 口罩 比亞迪電子（00285） 中國生物製藥（01177） 人民幣