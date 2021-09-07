北交所橫空出世 北京重建金融中心 中國 09:00 2021/09/07 分享： 從宣布設立北京證券交易所到掛牌註冊只用了三天時間，以非常手段行非常事，變局時刻的重要頂層設計勢必也肩負着非常的歷史使命。近幾年瘋狂地做着經濟減法的北京重新被賦能金融中心，既是意料之外，亦是情理之中，除了補長北京本身政治和經濟功能的「長短腿」，也有着更為深遠和關乎全局的政策目的。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 中國證監會：北交所新股上市首日不設漲跌幅限制 自次日起漲跌幅限制為30% 2021/09/03 中國證監會：北交所新股上市首日不設漲跌幅限制 自次日起漲跌幅限制為30% 花旗：設立北交所旨在緩解監管憂慮 但與市場需加強溝通 2021/09/06 花旗：設立北交所旨在緩解監管憂慮 但與市場需加強溝通 中證監：培育成熟的北交所上市公司可選擇到滬深所繼續發展 2021/09/06 中證監：培育成熟的北交所上市公司可選擇到滬深所繼續發展 你可能感興趣 中國證監會：北交所新股上市首日不設漲跌幅限制 自次日起漲跌幅限制為30% 16:57 2021/09/03 中國證監會：北交所新股上市首日不設漲跌幅限制 自次日起漲跌幅限制為30% 花旗：設立北交所旨在緩解監管憂慮 但與市場需加強溝通 10:53 2021/09/06 花旗：設立北交所旨在緩解監管憂慮 但與市場需加強溝通 中證監：培育成熟的北交所上市公司可選擇到滬深所繼續發展 11:39 2021/09/06 中證監：培育成熟的北交所上市公司可選擇到滬深所繼續發展 政治 經濟 北京證券交易所 共同富裕 北京 香港 上海 金融 銀行 金融機構