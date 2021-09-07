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北交所橫空出世   北京重建金融中心

中國 09:00 2021/09/07

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從宣布設立北京證券交易所到掛牌註冊只用了三天時間，以非常手段行非常事，變局時刻的重要頂層設計勢必也肩負着非常的歷史使命。近幾年瘋狂地做着經濟減法的北京重新被賦能金融中心，既是意料之外，亦是情理之中，除了補長北京本身政治和經濟功能的「長短腿」，也有着更為深遠和關乎全局的政策目的。

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