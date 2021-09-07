光銀林樵基：北交所為優質中小企注入新動力 名家專區 2021/09/07 分享： 國家主席習近平宣布將設立北京證券交易所，打造服務創新性中小企業的主陣地。北京證交所是深化新三板（即全國中小企業股份轉讓系統）改革的重要舉措，新三板最初於2013年在北京設立，旨在為中小企業提供低成本且 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 經濟模式轉向數碼化電氣化減碳 2021/09/03 經濟模式轉向數碼化電氣化減碳 專訪 - 瑞信邵志銘︰避開政策風險股 2021/09/02 瑞信邵志銘︰避開政策風險股 瑞銀汪濤：共同富裕內涵及政策影響 2021/09/01 瑞銀汪濤：共同富裕內涵及政策影響 資本集團Steven Watson：疫情期間五點體會 2021/08/31 資本集團Steven Watson：疫情期間五點體會 摩根資管許長泰：中國增長動力新舊交替 2021/08/27 摩根資管許長泰：中國增長動力新舊交替 北京證券交易所 大行報告 宏觀分析 上海證券交易所 深圳證券交易所 林樵基 新三板 A股 香港交易所（00388） 政府政策