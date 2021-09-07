光銀林樵基：北交所為優質中小企注入新動力

國家主席習近平宣布將設立北京證券交易所，打造服務創新性中小企業的主陣地。北京證交所是深化新三板（即全國中小企業股份轉讓系統）改革的重要舉措，新三板最初於2013年在北京設立，旨在為中小企業提供低成本且

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