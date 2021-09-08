【名家談股市】憂慮監管風險 瑞銀財管Mark Haefele：科技股仍有選擇！

內地接連加強監管科技行業，監管行動令投資者惶恐不安，大型科技股一度受到重創。瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele認為，投資者在科技行業仍有選擇的，建議布局於較不受監管措施打擊或與政策方針一致的行業，比如網路安全和5G賦能者。

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