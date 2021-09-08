【名家談股市】憂慮監管風險 瑞銀財管Mark Haefele：科技股仍有選擇！ 財金猛人追蹤 07:00 2021/09/08 分享： 內地接連加強監管科技行業，監管行動令投資者惶恐不安，大型科技股一度受到重創。瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele認為，投資者在科技行業仍有選擇的，建議布局於較不受監管措施打擊或與政策方針一致的行業，比如網路安全和5G賦能者。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 2021/09/06 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 【名家談股市】「殿堂級大師」卓百德：港股有10%至15%潛在跌幅！ 2021/09/06 【名家談股市】「殿堂級大師」卓百德：港股有10%至15%潛在跌幅！ 【名家談樓市】住宅樓價升至歷史高位 星級名家卓百德：樓價仲有得升！ 2021/09/03 【名家談樓市】住宅樓價升至歷史高位 星級名家卓百德：樓價仲有得升！ 【高息股】9間高息股未來一周除淨 半年股息率最高7.7厘（附表）（第二版） 2021/09/02 【高息股】9間高息股未來一周除淨 半年股息率最高7.7厘（附表）（第二版） 你可能感興趣 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 00:01 2021/09/06 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 【名家談股市】「殿堂級大師」卓百德：港股有10%至15%潛在跌幅！ 17:47 2021/09/06 【名家談股市】「殿堂級大師」卓百德：港股有10%至15%潛在跌幅！ 【名家談樓市】住宅樓價升至歷史高位 星級名家卓百德：樓價仲有得升！ 16:00 2021/09/03 【名家談樓市】住宅樓價升至歷史高位 星級名家卓百德：樓價仲有得升！ 最新專欄文章 【數據服務】美股蓬勃發展 優質市場數據更重要 今日 【數據服務】美股蓬勃發展 優質市場數據更重要 【A股展望】瑞銀孟磊：人行或再降準 短期避開互聯網板塊 2021/09/07 【A股展望】瑞銀孟磊：人行或再降準 短期避開互聯網板塊 【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評） 2021/09/06 【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評） 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 2021/09/03 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 2021/09/02 【名家捉底】興證張憶東 談恒指政策底（附港股優質資產點評） 港股 經濟 反壟斷 科技行業 財富及資產管理 瑞銀 5G Fintech