比亞迪銷量有驚喜 花旗看536元 名家專區 2021/09/07 分享： 各大中資車廠陸續公布8月銷售數字，其中比亞迪（01211）新能源車銷售創新高，增速亦是中資電動車企之最，反映其車型極具競爭力。花旗發表研究報告，看好比亞迪未來6至9個月新產品綫強勁，並將目標價由410 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 區嘉俊 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 解構碳中和投資 2021/09/06 解構碳中和投資 交易講場 - 各地針對「蘋果稅」 Apple出招應對 2021/09/04 各地針對「蘋果稅」 Apple出招應對 交易講場 - 債券巨頭齊唱淡債券回報 2021/09/03 債券巨頭齊唱淡債券回報 交易講場 - 今日「專精特新」 明日隱形冠軍？ 2021/09/02 今日「專精特新」 明日隱形冠軍？ 交易講場 - 美團挾升9% 有何啟示？ 2021/09/01 美團挾升9% 有何啟示？ 電動車 新能源 比亞迪股份（01211） 花旗銀行 股票 吉利汽車（00175） 理想汽車—W（02015） 長城汽車（02333） 小鵬汽車－W（09868） 人民幣