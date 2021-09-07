比亞迪銷量有驚喜 花旗看536元

各大中資車廠陸續公布8月銷售數字，其中比亞迪（01211）新能源車銷售創新高，增速亦是中資電動車企之最，反映其車型極具競爭力。花旗發表研究報告，看好比亞迪未來6至9個月新產品綫強勁，並將目標價由410

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