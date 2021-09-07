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【快手股價】快手散戶炒家離場 貨源盡入強者手

財金 11:41 2021/09/07

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快手（01024）今早股價最多勁升一成，高見102.7元，為升幅最大恒生科技指數成分股。

北水首3日  淨吸13億元

快手股價勁彈，觸發點是深圳及上海證交所，上周先後將快手納入港股通名單。快手甫納入港股通投資範圍，即成北水新寵，連續3個交易日打入5大淨吸資股份榜，3日合共錄得約13億元淨流入。

北水顯著流入的同時，散戶炒家止蝕離場，貨源漸入強者手，相信是快手股價近日升勢凌勵的原因之一。

富途客戶  減持54億元快手

翻查快手股份在中央結算系統（CCASS）的中介機構持倉下發現，客戶相信為活躍散戶的券商富途，持倉股數由8月11日高峰時近2.79億股，持續縮減至昨日約2.09億股，佔快手已發行股本比重，則由6.69%，減至5%。

換言之，富途客戶在不足1個月間大減快手持倉近7,000萬股，按期間平均成交價約78元計，單計富途客戶已減倉約54億元。

機構大戶未沽貨 貨源落入強者手

至於8月初快手6個月禁售期前後，獲機構大戶大手轉倉存入股份的外資大行，包括高盛、摩根大通、摩根士丹利及美林遠東，持倉量貼繼續維持於高水平不變。簡單的理解是，基石投資者及其他前期及員工股等大手禁售股，基本上未見大舉沽貨。

由8月20日上市後低位64.5元計，快手股價在12個交易日已累彈最多近六成。惟貨源既已漸入強者手，機構大戶惜售，相信快手短綫升勢雖急，在股價升越115元招股價前，股價阻力亦不見得會大增，短綫反彈空間未失。

撰文：劉德斌

欄名 : 大市拆局

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