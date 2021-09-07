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樓花供應嘆慢板  樓價難大跌

名家專區 12:33 2021/09/07

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地政總署剛公布，8月只有2個全新盤申請預售樓花同意書，包括新地沙田多石街新盤瓏珀山發展項目第2期，及信置及市建局合作的上環卑利街23及25號及結志街33號項目，共涉260伙。若以今年首8個月計，新申請預售樓花涉及只有6,771個單位，較去年同期14,314伙按年大減約52.7%，並創下8年同期新低的紀錄。

...

欄名 : 樓市分析

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