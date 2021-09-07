樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 名家專區 12:33 2021/09/07 分享： 地政總署剛公布，8月只有2個全新盤申請預售樓花同意書，包括新地沙田多石街新盤瓏珀山發展項目第2期，及信置及市建局合作的上環卑利街23及25號及結志街33號項目，共涉260伙。若以今年首8個月計，新申請預售樓花涉及只有6,771個單位，較去年同期14,314伙按年大減約52.7%，並創下8年同期新低的紀錄。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 大盤效應 下半年新盤更旺 2021/08/13 大盤效應 下半年新盤更旺 新盤開價一浪高於一浪 樓價有望再攀升 2021/08/27 新盤開價一浪高於一浪 樓價有望再攀升 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 2021/09/03 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 你可能感興趣 大盤效應 下半年新盤更旺 10:00 2021/08/13 大盤效應 下半年新盤更旺 新盤開價一浪高於一浪 樓價有望再攀升 14:00 2021/08/27 新盤開價一浪高於一浪 樓價有望再攀升 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 10:02 2021/09/03 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 最新專欄文章 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 2021/09/05 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 2021/09/03 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 放寬興建車位比例成發展商新財路？ 2021/09/02 放寬興建車位比例成發展商新財路？ 睇好古洞前景 發展商搶閘「插旗」 2021/09/01 睇好古洞前景 發展商搶閘「插旗」 抽中白居二 不能為買而買 2021/08/30 抽中白居二 不能為買而買 瓏珀山 屋宇署 預售樓花同意書 動工量 落成量 地政總署 上環 新地 發展商