樓花供應嘆慢板  樓價難大跌

地政總署剛公布，8月只有2個全新盤申請預售樓花同意書，包括新地沙田多石街新盤瓏珀山發展項目第2期，及信置及市建局合作的上環卑利街23及25號及結志街33號項目，共涉260伙。若以今年首8個月計，新申請預售樓花涉及只有6,771個單位，較去年同期14,314伙按年大減約52.7%，並創下8年同期新低的紀錄。

...