【粵港澳大灣區】特首將積極深化前海深港合作 一文看清哪些板塊迎機遇 財金猛人追蹤 12:36 2021/09/07 分享： 國務院昨晚公布把前海合作區總面積擴展多7倍。特首林鄭月娥今早出席行政會議前表示，相信藉此發展將為香港帶來更多機遇。沉寂多時的粵港澳大灣區概念有望借消息再度炒起。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 【共同富裕】雷軍持股降 小米是福？（第二版） 2021/09/06 【共同富裕】雷軍持股降 小米是福？（第二版） 【ETF攻略】「女股神」申建新ETF強攻ESG主題 其實港股也有好選擇？（第二版） 2021/09/02 【ETF攻略】「女股神」申建新ETF強攻ESG主題 其實港股也有好選擇？（第二版） 【華爾街大佬】超級好友也唱淡 美股9月要跌2成？（第三版） 2021/09/01 【華爾街大佬】超級好友也唱淡 美股9月要跌2成？（第三版） 【一年升33%】股神奇招取勝 巴菲特買日股賺幅勝美股表現（第二版） 2021/08/31 【一年升33%】股神奇招取勝 巴菲特買日股賺幅勝美股表現（第二版） 【經濟權威】通脹暫時性？ 美前財長薩默斯批鮑威爾誤判（第三版） 2021/08/30 【經濟權威】通脹暫時性？ 美前財長薩默斯批鮑威爾誤判（第三版） 大灣區 深圳國際（00152） 深圳控股（00604） 澳門博彩股 國資委 經濟 橫琴 概念 港股 板塊