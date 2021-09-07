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【粵港澳大灣區】特首將積極深化前海深港合作 一文看清哪些板塊迎機遇（第二版）

財金猛人追蹤 15:32 2021/09/07

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國務院昨晚公布把前海合作區總面積擴展多7倍。特首林鄭月娥今早出席行政會議前表示，相信藉此發展將為香港帶來更多機遇。沉寂多時的粵港澳大灣區概念有望借消息再度炒起。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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