【數據服務】美股蓬勃發展 納斯達克Tomas Franczyk：優質市場數據更重要 財金猛人追蹤 18:20 2021/09/08 分享： 環球金融市場正處於前所未有地氣氛熾熱以及交投暢旺的狀況。隨着投資者數目與日俱增，對優質即時數據的需求應運而生，以作出明智投資決策。今時今日，優質即時數據及投資者教育可謂金融服務提供者的致勝之道。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : Tomas Franczyk 納斯達克亞太區董事總經理 欄名 : 名家看法 相關文章 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 2021/09/06 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 你可能感興趣 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 00:01 2021/09/06 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 最新專欄文章 【名家談共富】洪灝：A股和港股有長期投資價值（附政策受惠板塊） 今日 【名家談共富】洪灝：A股和港股有長期投資價值（附政策受惠板塊） 【名家談股市】憂慮監管風險 瑞銀財管Mark Haefele：科技股仍有選擇！ 2021/09/08 【名家談股市】憂慮監管風險 瑞銀財管Mark Haefele：科技股仍有選擇！ 【A股展望】瑞銀孟磊：人行或再降準 短期避開互聯網板塊 2021/09/07 【A股展望】瑞銀孟磊：人行或再降準 短期避開互聯網板塊 【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評） 2021/09/06 【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評） 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 2021/09/03 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 芝加哥 金融服務 股票 美股 IPO 服務 波士頓 美國 金融 集資