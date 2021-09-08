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【數據服務】美股蓬勃發展 納斯達克Tomas Franczyk：優質市場數據更重要

財金猛人追蹤 18:20 2021/09/08

分享：

環球金融市場正處於前所未有地氣氛熾熱以及交投暢旺的狀況。隨着投資者數目與日俱增，對優質即時數據的需求應運而生，以作出明智投資決策。今時今日，優質即時數據及投資者教育可謂金融服務提供者的致勝之道。

...

撰文 : Tomas Franczyk 納斯達克亞太區董事總經理

欄名 : 名家看法

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