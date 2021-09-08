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【逆市出倍升股】化工板塊獲三大利好支撑 食正低估值優勢+強周期（附化工股數據參考）

研究報告 08:30 2021/09/08

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逆週期板塊泛指涉及建築施工的行業，如建築裝飾、建材、工程機械等，其中長期顯著跑輸市場，但8月以來逆週期板塊震盪走強，尤其化工股一騎絕塵，理文化工 （00746） 年至今更錄得106%升幅。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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