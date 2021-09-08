【逆市奇葩】倍升股2大特質 低估值+強周期（附參考表）(第二版) 研究報告 12:41 2021/09/08 分享： 逆週期板塊泛指涉及建築施工的行業，如建築裝飾、建材、工程機械等，其中長期顯著跑輸市場，但8月以來逆周期板塊反覆走強，尤其化工股一騎絕塵，理文化工 （00746） 年至今更錄得106%升幅。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【快手股價】快手散戶炒家離場 貨源盡入強者手（第二版） 2021/09/07 【快手股價】快手散戶炒家離場 貨源盡入強者手（第二版） 【內銀展望】內銀次季業績攀高 全年成績有保證 2021/09/07 【內銀展望】內銀次季業績攀高 全年成績有保證 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 2021/09/07 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 【粵港澳大灣區】特首將積極深化前海深港合作 一文看清哪些板塊迎機遇（第三版） 2021/09/07 【粵港澳大灣區】特首將積極深化前海深港合作 一文看清哪些板塊迎機遇（第三版） 你可能感興趣 【快手股價】快手散戶炒家離場 貨源盡入強者手（第二版） 12:25 2021/09/07 【快手股價】快手散戶炒家離場 貨源盡入強者手（第二版） 【內銀展望】內銀次季業績攀高 全年成績有保證 12:50 2021/09/07 【內銀展望】內銀次季業績攀高 全年成績有保證 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 12:33 2021/09/07 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 最新專欄文章 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落 今日 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落 【投資前瞻】10大商券盤點後市機遇 今日 【投資前瞻】10大商券盤點後市機遇 【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長 今日 【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長 【碳中和 系列一】跟住陽光有金執？光伏組件跟蹤支架佔優勢（第二版） 2021/09/07 【碳中和 系列一】跟住陽光有金執？光伏組件跟蹤支架佔優勢（第二版） 【藍籌四哥】 舜宇年至今漲逆市漲4成勝同業 車載鏡頭大有前途（附光學零件股數據參考）（第三版） 2021/09/03 【藍籌四哥】 舜宇年至今漲逆市漲4成勝同業 車載鏡頭大有前途（附光學零件股數據參考）（第三版） 中國市場 大行報告 市場動向 新能源 中石化煉化工程（02386） 理文化工（00746） 中國石油化工股份（00386） 板塊 上海 中國