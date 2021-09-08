【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長 研究報告 08:42 2021/09/08 分享： 中國硬科技（工業、製造業和研發設計）發展，隨時代巨輪由工業、電氣到數字化等技術不斷進步。過去數十年，集中推動GDP為全球主基調之一，更多是未來放眼於氣候環境—碳中和等問題上，新能源中動力電池成為重中之中。本文重點聚焦中國新能源汽車和動力電池行業的發展，以及投資機遇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【逆市出倍升股】化工板塊獲三大利好支撑 食正低估值優勢+強周期（附化工股數據參考） 今日 【逆市出倍升股】化工板塊獲三大利好支撑 食正低估值優勢+強周期（附化工股數據參考） 【投資機遇】經濟壓力顯現 持續看好債市 今日 【投資機遇】經濟壓力顯現 持續看好債市 【碳中和 系列一】跟住陽光有金執？光伏組件跟蹤支架佔優勢（第二版） 2021/09/07 【碳中和 系列一】跟住陽光有金執？光伏組件跟蹤支架佔優勢（第二版） 【投資精讀】十大券商點評市況 新能源產業有機遇 （第二版） 2021/09/07 【投資精讀】十大券商點評市況 新能源產業有機遇 （第二版） 【藍籌四哥】 舜宇年至今漲逆市漲4成勝同業 車載鏡頭大有前途（附光學零件股數據參考）（第三版） 2021/09/03 【藍籌四哥】 舜宇年至今漲逆市漲4成勝同業 車載鏡頭大有前途（附光學零件股數據參考）（第三版） 大行報告 中國市場 市場動向 汽車 碳中和 杉杉股份（滬：600884） 當升科技（深：300073） 鵬輝能源（深：300438） 寧德時代（深：300750） 電動車