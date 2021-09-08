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【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長

研究報告 08:42 2021/09/08

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中國硬科技（工業、製造業和研發設計）發展，隨時代巨輪由工業、電氣到數字化等技術不斷進步。過去數十年，集中推動GDP為全球主基調之一，更多是未來放眼於氣候環境—碳中和等問題上，新能源中動力電池成為重中之中。本文重點聚焦中國新能源汽車和動力電池行業的發展，以及投資機遇。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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