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【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司（附英Sir十大投資心法）

財金猛人追蹤 07:00 2021/09/08

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美股近日表現繼續強勢，納指、標指輪流創新高，而受到監管政策風險打擊的恒指就仍然在26000點水平徘徊。

人稱「英Sir」的豐盛金融資產管理董事黃國英早前在接受《投資理財周刊》專訪時表示，相信恒指將會回到接近2011至2015年的情況，指數有波幅但無大升幅。

港股未跌完？專訪「殿堂級大師」卓百德 詳見：【下一頁

內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！

黃國英10大投資心法，可點擊下圖。

    點擊圖片放大

「對政策sensitive的股份只可以炒，不可長揸，而無受政策拖累嘅板塊如碳中和、體育股就仍係牛市，相信強勢股可能會換新一批。」

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想知黃國英對政策點評，可點擊下圖。

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至於一直表現強勢的美股，黃國英表示：

「美股我哋買返d金融服務類公司，如指數公司MSCI（美：MSCI），標普全球（美：SPGI）等。

另外亦睇好做信貸資料庫嘅公司，歐美開始流行先買後付，而呢項功能好需要信貸資料庫嘅支持。我哋睇好具權威性，又輕資產嘅金融權威資訊公司，因為好難有新對手挑戰。

記者：陳紫瑩

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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