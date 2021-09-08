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薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？

國際 17:05 2021/09/08

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比特幣（Bitcoin）價格出名大上大落，今年4月升穿6萬美元關後，幣價3個月挫逾半，之後開始快速反彈，從低位回升近8成，一度升上5.2萬美元水平，中美洲國家薩爾瓦多周二正式採用比特幣作法幣，與美元看齊，無疑是重要催化劑。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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