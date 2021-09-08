薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ 國際 17:05 2021/09/08 分享： 比特幣（Bitcoin）價格出名大上大落，今年4月升穿6萬美元關後，幣價3個月挫逾半，之後開始快速反彈，從低位回升近8成，一度升上5.2萬美元水平，中美洲國家薩爾瓦多周二正式採用比特幣作法幣，與美元看齊，無疑是重要催化劑。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 2021/09/07 Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 2021/09/06 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 2021/09/03 App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 2021/01/06 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 2021/08/14 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 你可能感興趣 Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 16:30 2021/09/07 Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 21:05 2021/09/06 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 22:48 2021/09/03 App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 最新專欄文章 國金札記 - Tesla壓低車價 車海戰術保優勢 今日 Tesla壓低車價 車海戰術保優勢 Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 2021/09/07 Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 國金札記 - 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 2021/09/07 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 國金札記 - App Store官司纏身 「蘋果稅」受考驗？ 2021/09/06 App Store官司纏身 「蘋果稅」受考驗？ 國金札記 - 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏綫 2021/09/03 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏綫 虛擬貨幣 比特幣 世界銀行 ESG 穆迪 薩爾瓦多 中美洲 經濟