施羅德Keith Wade：經濟有滯脹之勢 名家專區 2021/09/08 分享： 全球經濟體系重啟持續，經濟活動亦已明顯回升。然而，需求復甦的進度讓企業感到意外，加上在通脹升溫的壓力底下，供應鏈處於緊張狀態。 在這一輪更新中，我們對環球經濟前景仍然樂觀，但經濟增長預測則維持不變，並且 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 光銀林樵基：北交所為優質中小企注入新動力 2021/09/07 光銀林樵基：北交所為優質中小企注入新動力 經濟模式轉向數碼化電氣化減碳 2021/09/03 經濟模式轉向數碼化電氣化減碳 專訪 - 瑞信邵志銘︰避開政策風險股 2021/09/02 瑞信邵志銘︰避開政策風險股 瑞銀汪濤：共同富裕內涵及政策影響 2021/09/01 瑞銀汪濤：共同富裕內涵及政策影響 資本集團Steven Watson：疫情期間五點體會 2021/08/31 資本集團Steven Watson：疫情期間五點體會 經濟 美國 通脹 失業率 PMI 加息 新興市場 縮表 滯脹 施羅德