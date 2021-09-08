施羅德Keith Wade：經濟有滯脹之勢

全球經濟體系重啟持續，經濟活動亦已明顯回升。然而，需求復甦的進度讓企業感到意外，加上在通脹升溫的壓力底下，供應鏈處於緊張狀態。

在這一輪更新中，我們對環球經濟前景仍然樂觀，但經濟增長預測則維持不變，並且

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