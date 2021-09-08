【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落 研究報告 10:41 2021/09/08 分享： 新冠變種病毒Delta致疫情反彈，中國經濟壓力顯現。本篇的研究報告聚焦內地供需繼續走弱下，流動性政策傾向寬鬆對投資帶來的影響。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【投資前瞻】10大商券盤點後市機遇 今日 【投資前瞻】10大商券盤點後市機遇 【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長 今日 【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長 【逆市出倍升股】化工板塊獲三大利好支撑 食正低估值優勢+強周期（附化工股數據參考）(第二版) 今日 【逆市出倍升股】化工板塊獲三大利好支撑 食正低估值優勢+強周期（附化工股數據參考）(第二版) 【碳中和 系列一】跟住陽光有金執？光伏組件跟蹤支架佔優勢（第二版） 2021/09/07 【碳中和 系列一】跟住陽光有金執？光伏組件跟蹤支架佔優勢（第二版） 【藍籌四哥】 舜宇年至今漲逆市漲4成勝同業 車載鏡頭大有前途（附光學零件股數據參考）（第三版） 2021/09/03 【藍籌四哥】 舜宇年至今漲逆市漲4成勝同業 車載鏡頭大有前途（附光學零件股數據參考）（第三版） 人民幣債券ETF 地方債 固定利率債券 國債 經濟 就業 疫情 採購 PMI 中國