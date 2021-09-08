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【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落

研究報告 10:41 2021/09/08

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新冠變種病毒Delta致疫情反彈，中國經濟壓力顯現。本篇的研究報告聚焦內地供需繼續走弱下，流動性政策傾向寬鬆對投資帶來的影響。

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欄名 : 券商有路捉

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