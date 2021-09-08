基金開始追貨 港股跑贏日韓 名家專區 2021/09/08 分享： 港股昨續在重磅科技股領漲下向好，恒指午後一度升近300點，衝越上周高位，收市仍升近200點。 值得注意的是，內地當局加強監管消息漸減，港股即與A股同步勁彈，明顯跑贏韓、台亞洲主要股市（表一）。筆者有理由 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美國延收水 港股望追升 2021/09/06 美國延收水 港股望追升 透視中港美 - 北京設證交所 港交所受挑戰？ 2021/09/04 北京設證交所 港交所受挑戰？ 透視中港美 - 騰訊試關鍵阻力 科技股爭持激烈 2021/09/03 騰訊試關鍵阻力 科技股爭持激烈 透視中港美 - 科技股先挾淡 挾基金接續來？ 2021/09/02 科技股先挾淡 挾基金接續來？ 透視中港美 - 內銀業績比併 嚴選穩中有升 2021/09/01 內銀業績比併 嚴選穩中有升 港股 美滙 基金 騰訊控股（00700） 友邦保險（01299） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 股票 美元