基金開始追貨 港股跑贏日韓

港股昨續在重磅科技股領漲下向好，恒指午後一度升近300點，衝越上周高位，收市仍升近200點。

值得注意的是，內地當局加強監管消息漸減，港股即與A股同步勁彈，明顯跑贏韓、台亞洲主要股市（表一）。筆者有理由

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