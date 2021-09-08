馬鋼盈利暴增 估值應該上調 名家專區 2021/09/08 分享： 國企指數一如預期曾升至9500點，下一阻力會是9700點，是7月下旬下跌裂口所在，目前可追捧強勢股，如鋼鐵股7月以來逆市上升超過三成，馬鞍山鋼鐵（00323）最強，加上今年盈利大翻身，以及預期息率高達 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股白露後見頂 六中全會見底時（第四版） 2021/09/07 港股白露後見頂 六中全會見底時（第四版） 中字股實力談 - 比電明年復甦 電子煙成亮點 2021/09/07 比電明年復甦 電子煙成亮點 中字股實力談 - 港股橫向發展 醫藥股炒落後（第四版） 2021/09/06 港股橫向發展 醫藥股炒落後（第四版） 中字股實力談 - 潤泥兩大亮點：高息＋水泥加價 2021/09/04 潤泥兩大亮點：高息＋水泥加價 中字股實力談 - 2018年翻版見底兩訊號（第四版） 2021/09/03 2018年翻版見底兩訊號（第四版） 市帳率 恒生中國企業指數 每股盈利 港股 吉利汽車（00175） 馬鞍山鋼鐵（00323） 人民幣