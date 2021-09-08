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馬鋼盈利暴增 估值應該上調

名家專區 2021/09/08

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國企指數一如預期曾升至9500點，下一阻力會是9700點，是7月下旬下跌裂口所在，目前可追捧強勢股，如鋼鐵股7月以來逆市上升超過三成，馬鞍山鋼鐵（00323）最強，加上今年盈利大翻身，以及預期息率高達

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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