馬鋼盈利暴增 估值應該上調

國企指數一如預期曾升至9500點，下一阻力會是9700點，是7月下旬下跌裂口所在，目前可追捧強勢股，如鋼鐵股7月以來逆市上升超過三成，馬鞍山鋼鐵（00323）最強，加上今年盈利大翻身，以及預期息率高達

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