【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢）

內地大型房地產公司中國恒大 （03333） 債務問題未解，旗下恒大地產上周遭內地信貸評級機構中誠國際降低主體信用等級，由AAA級降至AA級，並列入可能降級的觀察名單，恒大地產多批債券因而遭下評評級，連同恒大地產債券價格再大跌。

事實上，針對內房早年熱炒問題，中央近年多次強調「住房不炒」，又以「三條紅綫」限制內房以超高槓桿借貸的情況出現。

專訪：殿堂級大師卓百德 港股未跌完？

想了解瑞信六大超級趨勢？請點擊圖片。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

對此，獲譽為神準策略師、瑞信大中華區首席投資總監邵志銘在接受《投資理財周刊》訪問時表示：

「我覺得整體內房仍然要面對政策風險，盈利空間有壓力，前景未明朗，在目前情況下，我睇好內房債多過內房股。」

他續道：

「個別內房公司有債務問題，令整體債價回落，不過，其實通過三條紅綫的公司（BB級以上）發行債券其實都安全，借貸相對容易過其他公司，他們的還款能力強，平均息率有8厘，都幾吸引。」

想了解一眾名家如何點評國策？請點擊圖片。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

名家專訪系列：

【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司

【名家談共富】監管升級點算好？邵志銘：我會建議避開呢幾個受打壓行業

本報記者：鄭耀宗

【hket X 謝榮輝：股市動盪 捉轉勢機遇】現場及網上講座（8/9），利用技術分析及星象周期捕捉重要轉向時機 <早鳥報名優惠>

9月限定︰《香港經濟日報》電子版訂閱驚喜，讓你輕鬆聽住音樂 ‧ 緊貼財金形勢！ <優惠詳情>