【港股脈博】領展試穿250天綫現熊蹤 資金續換馬科技股（第三版）

重磅科技股今繼續普遍向好，帶領恒指早段一度升逾200點，高見26560，迫近現約處25570的50天綫受阻回軟。

▼ 點擊圖片放大 +2

恒指收市倒跌32點或0.1%，收報26320。恒指高位受阻，升市動力不足是主因，重磅科技股反覆向好的同時，中港金融、地產等傳統股表現參差，繼續限制大市表現。

騰訊（00700）、美團（03690）、阿里巴巴（09988）及京東（09618）昨分別再升0.5%至近2%，只有小米（01810）跌2%跑輸大市。

資金換馬主導 領展現熊蹤

藍籌地產藍籌表現參差，領展（00823）再跌0.8%，收市險守70元關，但卻失守現約處70.35元的250天綫。盡管領展跌幅不足1%，卻有再陷技術熊市邊緣之虞。領展股價近日持續偏軟，並非基本因素有利淡發展，而是相信與資金換馬行動有關。

筆者今天見報專欄<透視中港美>文章「基金開始追貨 港股跑贏台韓」，分析了亞洲基金持倉騰訊、阿里及美團比重偏低，過去兩日港股持續跑贏台韓亞股，料為區內基金減持台電積（台：2330）及三星電子（韓：005390）等重磅股，轉投中概龍頭科技股ATM的手影。區內股市換馬交易昨持續，台、韓股市續跌0.9%及0.8%，繼續跑輸港股。

持有中概科技股比重偏低的又不限亞洲基金，中港股票基金情況更嚴重，科技股反彈未完，資金換馬持續，重磅中港金融、地產股短綫恐續受壓。

惟在本地經濟及就業市場持續反彈，住宅樓價再創新高，加上「來港易」計劃恢復旅客入境免隔離，有望逐步為零售市道帶來生機，領展為首的地產股若進一步下滑，正好提供低位尋寶的機會。

撰文：劉德斌