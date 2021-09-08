【港股脈博】領展試穿250天綫現熊蹤 資金續換馬科技股（第二版）

ATM為首重磅科技股今早續向好，帶領恒指早段一度上升逾200點，高見26560，迫近現約處25570的50天綫受阻回軟。

恒指中午收報26217，倒跌136點或0.5%。恒指高位受阻，升市動力不足是主因，重磅科技股相對靠穩的同時，中港金融、地產等傳統股表現參差，繼續限制大市表現。

騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及阿里巴巴 （09988） 今早分別大升最多2%至4%，美團、阿里中午升幅收窄至0.7%及0.2%，騰訊倒跌0.1%，小米 （01810） 更跌逾2%。

藍籌地產藍籌表現參差，領展 （00823） 一度低見70.2元，短暫試穿約失守現約處70.35元的250天綫，盡管跌幅不足1%，卻有再陷技術熊市邊緣之虞。領展中午收報70.55元，無升跌。

筆者今天見報專欄<透視中港美>文章「基金開始追貨 港股跑贏台韓」，分析了亞洲基金持倉騰訊、阿里及美團比重偏低，過去兩日港股持續跑贏台韓亞股，料為區內基金減持台電積（台：2330）及三星電子（韓：005390）等重磅股，轉投中概龍頭科技股ATM的手影。今早換馬交易持續，台、韓股市半日續跌1%及0.9%。

持有中概科技股比重偏低的又不限亞洲基金，中港股票基金情況更嚴重，科技股反彈未完，資金換馬持續，重磅中港金融、地產股短綫恐續受壓。

惟在本地經濟及就業市場持續反彈，住宅樓價再創新高，加來回港易、來港易計劃恢復有望逐步零售市場帶來生機，領展為首的地產股若進一步下滑，正好提供低位尋寶的機會。

撰文：劉德斌