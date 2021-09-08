【摩笛又響】美股踏「9窮月」？ 大摩唱淡籲「減持」（第三版） 財金猛人追蹤 15:20 2021/09/08 分享： 美股三大指數輪流破頂，近期不少分析陸續唱淡，其中摩根士丹利最新報告，直接將美國股市投資評級降至「減持」，預料今明兩個月股市將變得風雨飄搖。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 【粵港澳大灣區】特首將積極深化前海深港合作 一文看清哪些板塊迎機遇（第三版） 2021/09/07 【粵港澳大灣區】特首將積極深化前海深港合作 一文看清哪些板塊迎機遇（第三版） 【共同富裕】雷軍持股降 小米是福？（第二版） 2021/09/06 【共同富裕】雷軍持股降 小米是福？（第二版） 【ETF攻略】「女股神」申建新ETF強攻ESG主題 其實港股也有好選擇？（第二版） 2021/09/02 【ETF攻略】「女股神」申建新ETF強攻ESG主題 其實港股也有好選擇？（第二版） 【華爾街大佬】超級好友也唱淡 美股9月要跌2成？（第三版） 2021/09/01 【華爾街大佬】超級好友也唱淡 美股9月要跌2成？（第三版） 【一年升33%】股神奇招取勝 巴菲特買日股賺幅勝美股表現（第二版） 2021/08/31 【一年升33%】股神奇招取勝 巴菲特買日股賺幅勝美股表現（第二版） 見頂 減持 貨幣政策 股票 標準普爾500指數 美股 加息 技術分析 通脹