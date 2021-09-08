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【摩笛又響】美股踏「9窮月」？ 大摩唱淡籲「減持」（第二版）

財金猛人追蹤 13:25 2021/09/08

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美股三大指數輪流破頂，近期不少分析陸續唱淡，其中摩根士丹利最新報告，直接將美國股市投資評級降至「減持」，預料今明兩個月股市將變得風雨飄搖。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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