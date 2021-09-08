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【京東股價】京東股價ATMXJ中跑出 女股神以外誰是最大買家?（第二版）

財金 18:02 2021/09/08

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港股今日先升後回，恒指收市倒跌約0.1%。龍頭中概科技股普遍靠穩，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 升0.5%至1.8%。京東（09618）全日升近2%，表現為ATMXJ中最強。

市場稱為科技股女神的著名基金經理Cathie Wood，旗下方舟投資（Ark Investment）在過去兩周合共買入總值約近1.7億美元的京東美股ADS（美：JD），市場一直視為支撐京東股價大升的主要動力。

美最大中概股ETF  10日吸資22億美元

京東的機構投資者買盤，當然並不限於方舟投資旗下基金，中資股ETF原來也是主力。彭博報導指，美股市場最大中概科技股ETF，KraneShares滬深中國網路ETF（美：KWEB）連續兩周錄得資金淨流入。

筆者翻查KWEB ETF的資金流向紀錄，發現自8月20日起，12個交易日中有10日錄得資金淨流入，合計吸資近22億美元。該ETF追蹤的指數，首3大成份股分別為騰訊、阿里及京東，佔比分別約10.7%、8.8%及8.1%。

京東佔比逾8%  被動買盤1.8億美元

按8月底以來，約22億美元流入KWEB ETF，相等於約1.8億美元買盤湧入京東，比女股神同期買盤還要多。該隻基金的資金流向，對環球資金投資中概科技股的意欲亦頗有代表性，值得繼續密切關注。

撰文：劉德斌

欄名 : 大市拆局

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