【買貨名單】花旗劉顯達料恒指見28888 7大心水股可吼（附潛在升幅走勢圖）

對於港股，花旗環球董事總經理劉顯達預期，港股於月份急挫後，短期將現技術反彈。恒指上次升浪由2020年初低位的21709點起步，升至今年2月的高位的31085點，升幅逾9000點。惟大市於高位回落，跌至現時約26000水平，已蒸發了上個升浪約5成的升幅。

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