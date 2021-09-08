【買貨名單】花旗劉顯達料恒指見28888 7大心水股可吼（附潛在升幅走勢圖） 財金猛人追蹤 20:06 2021/09/08 分享： 對於港股，花旗環球董事總經理劉顯達預期，港股於月份急挫後，短期將現技術反彈。恒指上次升浪由2020年初低位的21709點起步，升至今年2月的高位的31085點，升幅逾9000點。惟大市於高位回落，跌至現時約26000水平，已蒸發了上個升浪約5成的升幅。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德Keith Wade：經濟有滯脹之勢 今日 施羅德Keith Wade：經濟有滯脹之勢 光銀林樵基：北交所為優質中小企注入新動力 2021/09/07 光銀林樵基：北交所為優質中小企注入新動力 經濟模式轉向數碼化電氣化減碳 2021/09/03 經濟模式轉向數碼化電氣化減碳 專訪 - 瑞信邵志銘︰避開政策風險股 2021/09/02 瑞信邵志銘︰避開政策風險股 瑞銀汪濤：共同富裕內涵及政策影響 2021/09/01 瑞銀汪濤：共同富裕內涵及政策影響 恒生指數 經濟數據表現 市場動向 宏觀分析 大行報告 共同富裕 劉顯達 花旗銀行 港股