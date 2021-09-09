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【碳中和 新機遇】 十年輪迴「朱格拉」周期重臨 有望引發新能源迎高增長（附券商預測圖表）

研究報告 08:22 2021/09/09

分享：

氣候變暖疊加極端氣候頻出，全球碳中和背景下能源革命的興起，可能對新一輪「朱格拉」周期演進，產生深遠影響。主體經濟體對碳減排關注度愈來愈高，利好一眾環保能源及傳統電力等相關股，包括：光大環境 （00257） 、中國光大綠色環保 （01257） 、新天綠色能源 （00956） 、龍源電力 （00916） 及金風科技 （02208）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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