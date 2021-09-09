【碳中和 新機遇】 十年輪迴「朱格拉」周期重臨 有望引發新能源迎高增長（附券商預測圖表） 研究報告 08:22 2021/09/09 分享： 氣候變暖疊加極端氣候頻出，全球碳中和背景下能源革命的興起，可能對新一輪「朱格拉」周期演進，產生深遠影響。主體經濟體對碳減排關注度愈來愈高，利好一眾環保能源及傳統電力等相關股，包括：光大環境 （00257） 、中國光大綠色環保 （01257） 、新天綠色能源 （00956） 、龍源電力 （00916） 及金風科技 （02208） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【逆市奇葩】倍升股2大特質 低估值+強周期（附參考表）(第二版) 2021/09/08 【逆市奇葩】倍升股2大特質 低估值+強周期（附參考表）(第二版) 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 2021/09/08 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長 2021/09/08 【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長 【內銀展望】內銀次季業績攀高 全年成績有保證 2021/09/07 【內銀展望】內銀次季業績攀高 全年成績有保證 你可能感興趣 【逆市奇葩】倍升股2大特質 低估值+強周期（附參考表）(第二版) 12:41 2021/09/08 【逆市奇葩】倍升股2大特質 低估值+強周期（附參考表）(第二版) 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 22:35 2021/09/08 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長 08:42 2021/09/08 【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長 最新專欄文章 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 2021/09/08 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 【逆市奇葩】倍升股2大特質 低估值+強周期（附參考表）(第二版) 2021/09/08 【逆市奇葩】倍升股2大特質 低估值+強周期（附參考表）(第二版) 【投資前瞻】10大商券盤點後市機遇 2021/09/08 【投資前瞻】10大商券盤點後市機遇 【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長 2021/09/08 【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長 【碳中和 系列一】跟住陽光有金執？光伏組件跟蹤支架佔優勢（第二版） 2021/09/07 【碳中和 系列一】跟住陽光有金執？光伏組件跟蹤支架佔優勢（第二版） 大行報告 市場動向 經濟 新能源 碳中和 電力 金風科技（02208） 中國光大綠色環保（01257） 新天綠色能源（00956） 龍源電力（00916）