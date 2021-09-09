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【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠

財金猛人追蹤 07:34 2021/09/09

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政府早前公布，自9月8日（星期三）起，恢復「回港易」計劃，並計劃在9月15日推出「來港易」計劃，容許符合計劃條件的廣東省和澳門的非香港居民，免檢疫來港，消息一出，刺激一眾零售股如莎莎 （00178） 在周二彈起，單日曾升1成。

港股未跌完？專訪「殿堂級大師」卓百德 詳見：【下一頁

延伸閱讀：【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司（附英Sir十大投資心法）

雖然香港與內地兩地完全免檢疫通關的措施仍未推出，但「來港易」計劃始終容許合資格內地居民免檢來港，對部分內地客仍有一定吸引力，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰在接受《投資理財周刊》訪問時表示：「如果可以完全通關當然好，相信對本地零售、消費，甚至地產都會有好大幫助。」

想睇專家對國策意見？可點擊下圖。

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許長泰相信，至2022年時，隨着多地疫苗接種率提高，內地、香港，以至其他東南亞國家均有通關的可能。

另外，我地都睇到，香港本地消費者嘅消費意欲都高，睇5,000元消費券就知。如果2022年真係可以通關，周期性行業如本地零售、消費股都會有唔錯嘅表現。

此外，他估計若各地可以通關，澳門博彩股也是其中一個受惠的板塊。

更多專家對國策意見，可點擊下圖。

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記者：陳紫瑩

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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