休閒服裝店積極擴充 支撐核心區舖租 名家專區 17:38 2021/09/08 分享： 疫情下市民著重健康，加上運動休閒服裝興起，帶動相關行業包括健身中心、體育用品店等，在租金下跌後積極落戶。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 核心區商舖組合 走向在地化 2021/05/06 核心區商舖組合 走向在地化 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 2021/06/24 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 你可能感興趣 核心區商舖組合 走向在地化 03:00 2021/05/06 核心區商舖組合 走向在地化 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 08:00 2021/06/24 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 最新專欄文章 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 2021/09/07 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 2021/09/05 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 2021/09/03 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 放寬興建車位比例成發展商新財路？ 2021/09/02 放寬興建車位比例成發展商新財路？ 睇好古洞前景 發展商搶閘「插旗」 2021/09/01 睇好古洞前景 發展商搶閘「插旗」 商舖 疫情 中環 旺角