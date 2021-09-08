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休閒服裝店積極擴充  支撐核心區舖租

名家專區 17:38 2021/09/08

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疫情下市民著重健康，加上運動休閒服裝興起，帶動相關行業包括健身中心、體育用品店等，在租金下跌後積極落戶。

...

欄名 : 樓市分析

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