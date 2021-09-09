【名家談共富】洪灝：A股和港股有長期投資價值（附政策受惠板塊） 財金猛人追蹤 12:03 2021/09/09 分享： 自中國倡導「共同富裕」以來，理解國策並捉出正確投資方向，成為中港股市投資者的長期命題。交銀國際董事總經理、研究部主管兼首席策略師洪灝與其團隊日前發表報告，提出海外與國內投資者對「共同富裕」的理解截然不同，直言未來國內投資者將是中國實現「共同富裕」這一偉大目標更大的贏家，A股和港股都有長期投資價值，並列舉一系列政策受惠板塊。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 【炒鐵趁熱】賣鐵一噸可賺過千 鋼材股齊創52周高（第三版） 今日 【炒鐵趁熱】賣鐵一噸可賺過千 鋼材股齊創52周高（第三版） 【升幾耐呀】幾內亞政變惹供應憂慮 鋁業股續坐升勢（第三版） 2021/09/08 【升幾耐呀】幾內亞政變惹供應憂慮 鋁業股續坐升勢（第三版） 【名家談共富】外資沽錯了？洪灝：共富概念被誤解 A股無影響！（附名家國策點評） 2021/08/26 【名家談共富】外資沽錯了？洪灝：共富概念被誤解 A股無影響！（附名家國策點評） 你可能感興趣 【炒鐵趁熱】賣鐵一噸可賺過千 鋼材股齊創52周高（第三版） 今日 12:23 【炒鐵趁熱】賣鐵一噸可賺過千 鋼材股齊創52周高（第三版） 【升幾耐呀】幾內亞政變惹供應憂慮 鋁業股續坐升勢（第三版） 16:48 2021/09/08 【升幾耐呀】幾內亞政變惹供應憂慮 鋁業股續坐升勢（第三版） 【名家談共富】外資沽錯了？洪灝：共富概念被誤解 A股無影響！（附名家國策點評） 16:44 2021/08/26 【名家談共富】外資沽錯了？洪灝：共富概念被誤解 A股無影響！（附名家國策點評） 最新專欄文章 【數據服務】美股蓬勃發展 優質市場數據更重要 2021/09/08 【數據服務】美股蓬勃發展 優質市場數據更重要 【名家談股市】憂慮監管風險 瑞銀財管Mark Haefele：科技股仍有選擇！ 2021/09/08 【名家談股市】憂慮監管風險 瑞銀財管Mark Haefele：科技股仍有選擇！ 【A股展望】瑞銀孟磊：人行或再降準 短期避開互聯網板塊 2021/09/07 【A股展望】瑞銀孟磊：人行或再降準 短期避開互聯網板塊 【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評） 2021/09/06 【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評） 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 2021/09/03 【消費趨勢】瑞銀彭燕燕：Z世代帶動國貨崛起 體品最先受惠！ 共同富裕 宏觀分析 市場動向 大行報告 港股 洪灝 恒生指數 中國 A股