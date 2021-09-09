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【名家談共富】洪灝：A股和港股有長期投資價值（附政策受惠板塊）

財金猛人追蹤 12:03 2021/09/09

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自中國倡導「共同富裕」以來，理解國策並捉出正確投資方向，成為中港股市投資者的長期命題。交銀國際董事總經理、研究部主管兼首席策略師洪灝與其團隊日前發表報告，提出海外與國內投資者對「共同富裕」的理解截然不同，直言未來國內投資者將是中國實現「共同富裕」這一偉大目標更大的贏家，A股和港股都有長期投資價值，並列舉一系列政策受惠板塊。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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