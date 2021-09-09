領展失牛熊綫 有機築底反彈？

重磅科技股昨繼續普遍向好，帶領恒指早段一度升逾200點，高見26560，逼近現約處25570的50天綫受阻回軟。

恒指收市倒跌32點或0.1%，收報26320。恒指高位受阻，升市動力不足是主因，重磅科技

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