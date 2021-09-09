領展失牛熊綫 有機築底反彈？ 名家專區 2021/09/09 分享： 重磅科技股昨繼續普遍向好，帶領恒指早段一度升逾200點，高見26560，逼近現約處25570的50天綫受阻回軟。 恒指收市倒跌32點或0.1%，收報26320。恒指高位受阻，升市動力不足是主因，重磅科技 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 基金開始追貨 港股跑贏台韓 2021/09/08 基金開始追貨 港股跑贏台韓 透視中港美 - 美國延收水 港股望追升 2021/09/06 美國延收水 港股望追升 透視中港美 - 北京設證交所 港交所受挑戰？ 2021/09/04 北京設證交所 港交所受挑戰？ 透視中港美 - 騰訊試關鍵阻力 科技股爭持激烈 2021/09/03 騰訊試關鍵阻力 科技股爭持激烈 透視中港美 - 科技股先挾淡 挾基金接續來？ 2021/09/02 科技股先挾淡 挾基金接續來？ 恒生指數 港股 本港地產股 領展房產基金（00823） 新鴻基地產（00016） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988）