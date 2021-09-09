光環全行最平 股價回調加碼

國企指數昨日受制50天綫，繼續橫向發展，股份可留意愛股光大環境（00257），筆者5月下旬推介後至昨日已有37%回報，但其預測市盈率（PE）仍然是行業最低，加上今年息率會有6厘，股價如回調至5.5元可

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