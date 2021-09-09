光環全行最平 股價回調加碼 名家專區 2021/09/09 分享： 國企指數昨日受制50天綫，繼續橫向發展，股份可留意愛股光大環境（00257），筆者5月下旬推介後至昨日已有37%回報，但其預測市盈率（PE）仍然是行業最低，加上今年息率會有6厘，股價如回調至5.5元可 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股50天綫爭奪戰 大市橫行敲航運股（第四版） 2021/09/08 港股50天綫爭奪戰 大市橫行敲航運股（第四版） 中字股實力談 - 馬鋼盈利暴增 估值應該上調 2021/09/08 馬鋼盈利暴增 估值應該上調 中字股實力談 - 港股白露後見頂 六中全會見底時（第四版） 2021/09/07 港股白露後見頂 六中全會見底時（第四版） 中字股實力談 - 比電明年復甦 電子煙成亮點 2021/09/07 比電明年復甦 電子煙成亮點 中字股實力談 - 港股橫向發展 醫藥股炒落後（第四版） 2021/09/06 港股橫向發展 醫藥股炒落後（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 市帳率 光大環境（00257） 馬鞍山鋼鐵（00323） 人民幣 板塊