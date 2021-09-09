卓百德︰港樓價看升 地產股抵買 名家專區 2021/09/09 分享： 享有「殿堂級大師」美譽的卓百德（Peter Churchouse）接受專訪時預期，本港住宅樓價仍有10%至15%上升空間，認為地產股抵買。Portwood Capital董事總經理卓百德是摩根士丹利前 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 周劍琴 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【買貨名單】花旗劉顯達料恒指見28888 7大心水股可吼（附潛在升幅走勢圖） 2021/09/08 【買貨名單】花旗劉顯達料恒指見28888 7大心水股可吼（附潛在升幅走勢圖） 施羅德Keith Wade：經濟有滯脹之勢 2021/09/08 施羅德Keith Wade：經濟有滯脹之勢 光銀林樵基：北交所為優質中小企注入新動力 2021/09/07 光銀林樵基：北交所為優質中小企注入新動力 經濟模式轉向數碼化電氣化減碳 2021/09/03 經濟模式轉向數碼化電氣化減碳 專訪 - 瑞信邵志銘︰避開政策風險股 2021/09/02 瑞信邵志銘︰避開政策風險股 經濟 香港 金融 樓價 物業 地產 卓百德 大行報告 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016）