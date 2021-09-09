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卓百德︰港樓價看升 地產股抵買

名家專區 2021/09/09

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享有「殿堂級大師」美譽的卓百德（Peter Churchouse）接受專訪時預期，本港住宅樓價仍有10%至15%上升空間，認為地產股抵買。Portwood Capital董事總經理卓百德是摩根士丹利前

...

撰文 : 周劍琴

欄名 : 名家觀點

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