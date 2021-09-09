自製首置省稅 投資者續入市

近年多個新盤均錄得投資者大手掃貨個案，其中上周六（4日）開售的黃竹坑站揚海75%買家為大手客，可見投資者漸漸成為新盤市場重要客源。當中，不少投資者以首置身份入市，可節省15%辣招稅。

投資者首置身份掃新盤

自製首置可豁免15%辣招稅

息低樓價升，投資者轉按成本低

黃竹坑站上蓋多個項目均成投資者掃貨對象，最大手買家為百老匯電器李氏家族，分別購入晉環8個單位及揚海7個單位，涉資約4億元，由於該家族本身持有大量住宅單位，故不少單位支付15%辣招稅。

不過，不少投資者透過家人以首置名義入市以慳稅，例如永義國際（01218）創辦人及大股東官永義便透過不同家人名義入市，其妻子以1816.9萬元購入晉環一個2房單位；而兒子則以以3136萬元，購入晉環一個840平方呎的大單位，兩人均以首置名義入市，不用支付15%辣招稅。

事實上，根據政府統計數據，過去5個年度每年有3219宗至4739宗，透過近親轉讓（自製首置）而豁免15%辣招稅個案，大約相當於每年二手成交量的1成左右，可見市場投資者入市意慾相當高。

另外，近期投資者積極入市，其中一個重要因素，是樓價上升供樓利率一直低企，投資者有條件轉按或加按套現再投資。根據金管局數字顯示，今年首7個月計算，轉按金額及宗數分別錄得540.21億元及13,046宗，比去年同期分別上升38.2%及19.3%。

可見疫情回穩後，市民對樓市前景較樂觀，加按套現再入市的個案回升，相信對樓價有一定支持作用。