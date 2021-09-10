【名家談內房】內房股唔好貪平？名家鄭子豐：國企好過民企！（附名家國策點評） 財金猛人追蹤 08:22 2021/09/10 分享： 內地大型房地產公司中國恒大 （03333） 債務問題未解，先後遭惠譽及穆迪等國際評級機構下調恒大及其子公司評級。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢） 2021/09/08 【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢） 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 2021/09/09 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評） 2021/09/06 【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評） 【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司（附英Sir十大投資心法） 2021/09/08 【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司（附英Sir十大投資心法） 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 2021/09/06 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 你可能感興趣 【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢） 22:26 2021/09/08 【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢） 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 18:57 2021/09/09 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評） 19:06 2021/09/06 【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評） 最新專欄文章 【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力 今日 【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 2021/09/09 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢） 2021/09/08 【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢） 【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司（附英Sir十大投資心法） 2021/09/08 【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司（附英Sir十大投資心法） 【名家談股市】「殿堂級大師」卓百德：港股有10%至15%潛在跌幅！ 2021/09/06 【名家談股市】「殿堂級大師」卓百德：港股有10%至15%潛在跌幅！ 人物專訪 鄭子豐 碳中和 私人銀行 評級機構 恒大 市盈率 GDP 中國