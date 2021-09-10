  • 29°C
香港時間 : 2021910日 (週五) 09:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家談內房】內房股唔好貪平？名家鄭子豐：國企好過民企！（附名家國策點評）

財金猛人追蹤 08:22 2021/09/10

分享：

內地大型房地產公司中國恒大 （03333） 債務問題未解，先後遭惠譽及穆迪等國際評級機構下調恒大及其子公司評級。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢）
2021/09/08
【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢）
【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠
2021/09/09
【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠
【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評）
2021/09/06
【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評）
【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司（附英Sir十大投資心法）
2021/09/08
【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司（附英Sir十大投資心法）
專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略
2021/09/06
專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略

你可能感興趣

【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢）
22:26 2021/09/08
【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢）
【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠
18:57 2021/09/09
【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠
【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評）
19:06 2021/09/06
【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評）

最新專欄文章

【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力
今日
【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力
【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠
2021/09/09
【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠
【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢）
2021/09/08
【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢）
【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司（附英Sir十大投資心法）
2021/09/08
【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司（附英Sir十大投資心法）
【名家談股市】「殿堂級大師」卓百德：港股有10%至15%潛在跌幅！
2021/09/06
【名家談股市】「殿堂級大師」卓百德：港股有10%至15%潛在跌幅！
人物專訪 鄭子豐 碳中和 私人銀行 評級機構 恒大 市盈率 GDP 中國

下一篇文章

【名家看國策】開新交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版