【拆局】加緊出招監管超預期 科技股升勢再受考驗

正當市場普遍預期內地加強監管科網平台力度稍放緩之際，當局再傳加強監管新舉措，令來之不易的中概股反彈升勢再受考驗。

騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 今早分別大跌最多約4%，小米 （01810） 再跌約2%，拖累恒指最多跌近380點或1.4%，低見25941。上午10時30分，恒指跌幅稍收窄至312點或1.1%，報26008。

重磅藍籌科技股全綫下滑，觸發點是昨晚再傳內地當局加強監管的消息，令投資者原先漸改見改善的投資情緒再受衝擊。消息源於中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人約談騰訊、網易 （09999） 等遊戲企業和平台。

約談強調，各網絡遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網絡遊戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲帳號租售交易服務。當局更稱，要加強網絡遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、「娘炮」、「耽美」等不良文化。

騰訊大跌以外，網易今早最多瀉逾7%，市場並關注當局整頓娛樂圈及「娘炮」、「耽美」等不同內容，會打擊視頻平台瀏覽量及收入，快手 （01024） 及嗶喱嗶喱 （09626） 早段同挫逾半成。

內地當局過去數日監管行動稍趨平靜，投資界本原預在內地經濟放緩的情況下，監管行動的密度及力度會稍為趨緩。大摩日前發表的報告中亦預期，內地當局在推行更清晰的監管措施採取初步行動後，短期將加緊重建投資者的信心。大摩中國首席經濟學家在報告中指出，北京當局日前宣布了金融開放議程的新措施，重啟大灣區改革，以及官員重申對民營企業的支持，均為試圖重建市場信心之舉。

國務院副總理劉鶴本周一表示，中國必須大力支持民營經濟發展，以穩定經濟成長與就業、強化經濟結構並促進創新，並稱民企貢獻良多。官媒《人民日報》周二則發文強調，監管並非針對特定行業企業，官方對民營經濟、對外開放態度不變。

平靜數日後當局再加碼監管遊戲企業，難免令投資界逐步恢復的信心再打折扣，機構大戶即使眼見龍頭科網股估值低殘，暫亦難找到推升股價的故事。恒指二萬六攻防戰再上演，如未能找到支持，港股反彈浪隨時暫告一段落。