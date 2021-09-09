【拆局】歐洲沽盤湧至大成交急瀉 科技股憂監管日蒸發近萬億（第二版）

大摩、高盛及花旗等華爾街大行，過去數日相繼唱淡美股高位勢現調整。美股未見大跌，中概科技股先爆小股災，觸發點並非如美股般估值過高惹關注，而是市場對加強監管的憂慮再起。

說昨日是中概科技股小股災並不為過，ATMXJ為首的市值十大重磅科技股中，昨日最少7隻大跌逾半成或以上，單日市值蒸發近9,500億元。

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值得注意的是，重磅科技股大多在尾市最後半小時，在大成交配合下跌幅擴大。最後半小時連收市U盤成交達320億元，佔全日總成交近兩成，有理由相信是歐洲市早段，國際投資者沽盤紛至沓來。

國際投資者急沽中概科技股，主因是內地當局新一輪加大監管力度的舉措，與市場預期出現重大落差。

重磅藍籌科技股全綫下滑，觸發點是昨晚再傳內地當局加強監管的消息，令投資者原先漸改見改善的投資情緒再受衝擊。消息源於中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人約談騰訊、網易 （09999） 等遊戲企業和平台。

約談強調，各網絡遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網絡遊戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲帳號租售交易服務。當局更稱，要加強網絡遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、「娘炮」、「耽美」等不良文化。

騰訊大跌以外，網易今早最多瀉逾7%，市場並關注當局整頓娛樂圈及「娘炮」、「耽美」等不同內容，會打擊視頻平台瀏覽量及收入，快手 （01024） 及嗶喱嗶喱 （09626） 分別大跌近7%及9%。

內地當局過去數日監管行動稍趨平靜，投資界本原預在內地經濟放緩的情況下，監管行動的密度及力度會稍為趨緩。大摩日前發表的報告中亦預期，內地當局在推行更清晰的監管措施採取初步行動後，短期將加緊重建投資者的信心。大摩中國首席經濟學家在報告中指出，北京當局日前宣布了金融開放議程的新措施，重啟大灣區改革，以及官員重申對民營企業的支持，均為試圖重建市場信心之舉。

國務院副總理劉鶴本周一表示，中國必須大力支持民營經濟發展，以穩定經濟成長與就業、強化經濟結構並促進創新，並稱民企貢獻良多。官媒《人民日報》周二則發文強調，監管並非針對特定行業企業，官方對民營經濟、對外開放態度不變。

平靜數日後當局再加碼監管遊戲企業，難免令投資界逐步恢復的信心再打折扣，機構大戶即使眼見龍頭科網股估值低殘，暫亦難找到推升股價的故事。若中央高層未於周末前後再發功安撫市場，科技股反彈浪很可能就此告一段落，股價再度反覆尋底。

撰文：劉德斌