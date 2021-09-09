【馬明哲出手】 平保高管連環入市+回購 釋股價見底訊號？（第二版） 名家專區 16:20 2021/09/09 分享： 重磅藍籌中國平安 （02318） 今年以來股價累跌逾36%，平安A股（滬：601318）更跌近4成，創辦人馬明哲終於出手，9月以來率領多名高管連環入市，或成市場重建信心關鍵。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 2021/09/06 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 你可能感興趣 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 00:01 2021/09/06 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 最新專欄文章 【摩笛又響】美股踏「9窮月」？ 大摩唱淡籲「減持」（第三版） 2021/09/08 【摩笛又響】美股踏「9窮月」？ 大摩唱淡籲「減持」（第三版） 【粵港澳大灣區】特首將積極深化前海深港合作 一文看清哪些板塊迎機遇（第三版） 2021/09/07 【粵港澳大灣區】特首將積極深化前海深港合作 一文看清哪些板塊迎機遇（第三版） 【共同富裕】雷軍持股降 小米是福？（第二版） 2021/09/06 【共同富裕】雷軍持股降 小米是福？（第二版） 【ETF攻略】「女股神」申建新ETF強攻ESG主題 其實港股也有好選擇？（第二版） 2021/09/02 【ETF攻略】「女股神」申建新ETF強攻ESG主題 其實港股也有好選擇？（第二版） 【華爾街大佬】超級好友也唱淡 美股9月要跌2成？（第三版） 2021/09/01 【華爾街大佬】超級好友也唱淡 美股9月要跌2成？（第三版） 中國平安（02318） 中國平安（滬：601318） 買入 見底 增持 中國銀行保險監督管理委員會 股票 A股 H股