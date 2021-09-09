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【馬明哲出手】 平保高管連環入市+回購 釋股價見底訊號？（附大行最新目標價）

名家專區 15:12 2021/09/09

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重磅藍籌中國平安 （02318） 今年以來股價累跌逾36%，平安A股（滬：601318）更跌近4成，創辦人馬明哲終於出手，9月以來率領多名高管連環入市，或成市場重建信心關鍵。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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