二手樓蝕讓湧現 樓市表現不滯？ 名家專區 16:25 2021/09/09 分享： 新盤市場熱賣，二手樓市交投轉淡，市場即時傳出多宗蝕讓個案。其中，九肚山玖瓏山一個3房單位勁蝕240萬元離場；西營盤瑧蓺一個開放式單位蝕讓近70萬離場，二手樓價真的如此不滯？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 當住宅呎價2萬元成為新常態 2021/09/04 當住宅呎價2萬元成為新常態 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 2021/09/08 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 自製首置省稅 投資者續入市 今日 自製首置省稅 投資者續入市 你可能感興趣 當住宅呎價2萬元成為新常態 14:00 2021/09/04 當住宅呎價2萬元成為新常態 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 09:00 2021/09/08 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 自製首置省稅 投資者續入市 今日 14:00 自製首置省稅 投資者續入市 最新專欄文章 休閒服裝店積極擴充 支撐核心區舖租 2021/09/08 休閒服裝店積極擴充 支撐核心區舖租 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 2021/09/07 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 2021/09/05 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 2021/09/03 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 放寬興建車位比例成發展商新財路？ 2021/09/02 放寬興建車位比例成發展商新財路？ 二手市場 樓價 玖瓏山 九肚山 西營盤