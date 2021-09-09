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二手樓蝕讓湧現  樓市表現不滯？

名家專區 16:25 2021/09/09

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新盤市場熱賣，二手樓市交投轉淡，市場即時傳出多宗蝕讓個案。其中，九肚山玖瓏山一個3房單位勁蝕240萬元離場；西營盤瑧蓺一個開放式單位蝕讓近70萬離場，二手樓價真的如此不滯？

...

欄名 : 樓市分析

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